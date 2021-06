Żadna nowa Jałta

Negatywnym aspektem spotkania było to, że Putin dostał propagandową okazję, aby wystąpić jak równy z równym z amerykańskim przywódcą – to wzmocni go w polityce wewnętrznej i może zachęcić innych przywódców Zachodu do spotkań. Putin nie dostał za to okazji, aby wejść w bezpośrednią interakcję z Bidenem na oczach prasy – warto porównać to z katastrofalną konferencją prasową Donalda Trumpa po spotkaniu w Helsinkach, podczas której prezydent USA sugerował, że bardziej ufa Putinowi niż swoim służbom wywiadowczym. Administracja Bidena uznała, że jedynym sposobem utrzymania Putina w ryzach jest zaoferowanie jemu i Rosji dozy szacunku – pomimo jasnych sygnałów o braku zaufania. Czy ta strategia okaże się skuteczna, dowiemy się za kilka miesięcy. Podejście Bidena do Rosji to nie „trust but verify" („zaufaj, ale weryfikuj"), lecz bardziej pragmatyczne: „zweryfikuj, a dopiero wtedy możesz zaufać".