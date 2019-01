Czaputowicz: O Bliskim Wschodzie w Warszawie

Wspólna konferencja jest wyrazem strategicznego partnerstwa między Polską i USA – pisze szef MSZ.

Bliski Wschód pozostaje niezmiennie regionem kluczowym z punktu widzenia globalnej stabilności politycznej i bezpieczeństwa. Bogate złoża surowców, szlaki komunikacyjne, a także sytuacja demograficzna sprawiają, że mógłby i powinien on być obszarem zamożności i pokojowej koegzystencji. Niestety, nadzieje na rozwój części krajów bliskowschodnich według takiego właśnie scenariusza dotychczas się nie ziściły.

Poniżej dalsza część artykułu

Wymiar globalny

Państwa Bliskiego Wschodu dotknięte są wieloma mniej lub bardziej otwartymi konfliktami natury politycznej, społecznej, gospodarczej, ale również związanymi z dostępem do zasobów naturalnych. Region ten jest areną działań zbrojnych, hybrydowych oraz terrorystycznych. Wszystkie te kategorie zagrożeń przenikają się, jeszcze bardziej zwiększając napięcie i nieufność między poszczególnymi państwami, a w konsekwencji grożąc rozprzestrzenianiem się konfliktów toczących się np. w Syrii czy Jemenie.

Jak pokazały doświadczenia ostatnich lat, sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na bezpieczeństwo nie tylko regionów sąsiednich, w tym Europy, lecz także na stabilność ekonomiczną i polityczną w wymiarze globalnym. Polska dyplomacja konsekwentnie działa na rzecz stabilizacji tego regionu, również w ramach Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, wykorzystując między innymi nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

W duchu współpracy transatlantyckiej na rzecz globalnej stabilności opartej na poszanowaniu prawa międzynarodowego organizujemy wraz z USA konferencję ministerialną na temat bezpieczeństwa i stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Odbędzie się ona 13–14 lutego 2019 roku w Warszawie, a jej współgospodarzem wraz ze mną będzie sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Spotkanie służyć będzie debacie na temat wyzwań i problemów regionu w celu wypracowania wspólnych rozwiązań. Główne płaszczyzny dyskusji obejmą kwestie zagrożeń terroryzmem i ekstremizmem, rozwoju i proliferacji pocisków rakietowych, wyzwań dla bezpieczeństwa morskiego i energetycznego, zwalczania nielegalnych operacji finansowych oraz stałych prób destabilizacji funkcjonowania poszczególnych krajów Bliskiego Wschodu przez państwowych i niepaństwowych aktorów.

Konferencja będzie okazją do zdefiniowania powodów braku bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, budowy konsensusu wokół architektury bezpieczeństwa i wzmocnienia działań mających na celu zapewnienie stabilności. Liczymy na to, że udział szeregu państw z regionu Bliskiego Wschodu, jak i z krajów chcących aktywnie włączyć się do skoordynowanych działań, przyczyni się do zapoczątkowania procesu rozładowywania wieloletnich napięć paraliżujących obecnie możliwości społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów w Syrii, Jemenie oraz działań Iranu.

Program atomowy

Polska od lat aktywnie wspiera umocnienie reżimów nieproliferacyjnych, takich jak układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) czy konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC). Fundamentalne znaczenie ma zagwarantowanie pokojowego charakteru irańskiego programu jądrowego. W tym kontekście istotne jest zmniejszanie różnic w ramach wspólnoty transatlantyckiej w odniesieniu do efektywności i zakresu porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego (JCPOA). Jako członek Unii Europejskiej Polska wspiera zachowanie porozumienia, postrzegając je jako instrument pozwalający na weryfikację działań Iranu, ale jednocześnie rozumie amerykańskie obawy, że zakres gwarancji w ramach porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego jest niewystarczający.

Wspólna konferencja w Warszawie jest również wyrazem strategicznego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi i Polską, potwierdzającym zbieżność naszych interesów w obszarze zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Tytuł, lead i śródtytuły pochodzą od redakcji