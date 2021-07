Zamieszki w RPA: Spalone sklepy i wojsko na ulicach

Za aresztowanym byłym prezydentem ujęła się jego liczna rodzina, zajmująca wysokie stanowiska w Kongresie. Szefostwo partii zmuszone było powołać „mediatora", by uspokoić córkę Zumy Duduzilę Zumę-Sambudla. Ale członkowie plemienia Zulusów – z którego wywodzi się były prezydent – rozpoczęli ataki na sklepy i blokowanie autostrad, które szybko wymknęły się spod kontroli. „Zablokowanie kluczowych dróg transportu może rozerwać łańcuchy dostaw, co doprowadzi do deficytu podstawowych produktów w całym kraju" – uprzedzało południowoafrykańskie Zrzeszenie Handlu Detalicznego. Tak się stało, zmuszając rząd do wysłania wojska na ulice.