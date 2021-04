Jak kluby go-go okradały klientów. Pomagali policjanci, mózgiem był aspirant z Warszawy

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, podczas nalotu na kluby śledczy znaleźli dużą liczbę paszportów, dowodów osobistych, praw jazdy – całą torbę dokumentów należących do osób z Polski i do cudzoziemców z wielu krajów Europy, a nawet z Ameryki Północnej.

– Sądzimy, że te dokumenty były zabierane klientom w przestępczych celach. Do czego mogły posłużyć? Chociażby do wyłudzenia kredytów czy innych nadużyć na cudzy rachunek – słyszymy od jednego ze śledczych.

Dlatego Prokuratura Krajowa w czwartek zamieściła apel do wszystkich osób, które były klientami tych klubów, a po wizycie w nich straciły pieniądze, by się zgłaszały.

To historia jak z filmu. Biznesmen Piotr K. oraz policjant Dariusz G., aspirant z pionu prewencji warszawskiej komendy rejonowej – jak wskazują zebrane przez śledczych dowody – założyli kluby w jednym celu – żeby „czyścić” kieszenie i konta klientów. Obaj mieli się znać wcześniej. – Na pomysł na biznes wpadł policjant, a przy pomocy biznesmena interes rozkręcił – wynika z ustaleń śledczych. Z czasem policjant wciągnął dwóch swoich kolegów – Cezarego Cz. (też z policji w stolicy) i Pawła J. z drogówki w komendzie w Piasecznie (mieli obsługiwać monitoring w klubach). W służbie są od 4 do 11 lat. – Nie ma dla nich miejsca w policji. W przypadku potwierdzenia zarzutów powinien zapaść surowy wyrok – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Klientom serwowano w klubach trunki, dosypując środki odurzające, a nieprzytomnych okradano. Personel lokali wykorzystywał karty i telefony klientów do zaciągania pożyczek, które od razu wydawano w lokalach. Inny sposób: dodawanie jednego „zera” do kwoty wbijanej do terminala płatniczego lub ściąganie podwójnie zapłaty pod pretekstem, że pierwsza transakcja została odrzucona. Pobierano też opłaty w walutach, a klientom mówiono, że płacą w złotych.

Stawki usług w klubach były drakońskie – od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Np. za 26-minutowy show w wykonaniu tancerki i dwie butelki szampana klient płacił 43 tys. zł. – Kiedy jednego z klientów ogołocili do zera, wzięli jeszcze na jego dane ok. 70 tys. zł pożyczki, dbając o to, żeby ją od razu „wydał" w klubie. Celem byli głównie cudzoziemcy – mówią nam śledczy.