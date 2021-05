Z informacji przekazanych przez agencję Interfax wynika, że zamachu dokonało dwóch napastników. Jeden z nich został zatrzymany, a drugi nadal znajduje się w budynku.

Służby ratunkowe przekazały, że na miejscu zginęło co najmniej ośmioro uczniów i jeden nauczyciel.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV