Rosja: Strzelanina w szkole. Nie żyje co najmniej 11 osób

Z informacji przekazanych przez agencję Interfax wynika, że zamachu dokonało dwóch napastników. Po zatrzymaniu pierwszego, drugi wziął w budynku zakładników.

Według nieoficjalnych informacji pierwszym zatrzymanym jest 17-latek. Drugi z napastników to prawdopodobnie 19-latek. Agencja TASS przekazała, że obaj sprawcy ataku zostali "zneutralizowani".

Służby ratunkowe przekazały, że na miejscu zginęło co najmniej dziesięcioro uczniów i jeden nauczyciel.

Do szpitala przewieziono 12 uczniów i czworo dorosłych.

Strzelanina rozpoczęła się o godzinie 9:20. Pięć minut później o zdarzeniu poinformowano służby. W czasie ataku w szkole znajdowało się 714 dzieci i około 70 pracowników, w tym 52 nauczycieli.

Część uczniów uciekła ze szkoły skacząc z okien. Podczas takiej próby zginęło dwoje uczniów.

Służby ratunkowe podstawiły później na miejsce drabinę, która prowadzi na trzecie piętro.

Na miejsce wysłano kilkadziesiąt karetek pogotowia. Osobiście sytuację monitoruje regionalny minister zdrowia Marat Sadykow.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV