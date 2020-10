Ścigani Rosjanie z jednostki 74455

„Oskarżeni i ich wspólnicy spowodowali zniszczenia i zakłócenia sieci komputerowych na całym świecie, w tym we Francji, Gruzji, Holandii, Korei Południowej, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i USA” – stwierdził amerykański Departament Sprawiedliwości.

W samych tylko Stanach Zjednoczonych mieli spowodować straty wielkości ok. miliarda dolarów, a na całym świecie – ok. 10 mld dolarów. Według Amerykanów wszyscy oni (liczący od 27 do 35 lat) służą w jednostce nr 74455 podlegającej GRU.