Szwecja: Sprzed komisariatu skradziono figury policjantów

- Chcemy szanować historię i zachować jak najwięcej istniejącego dziedzictwa - powiedział w rozmowie z agencją AFP Emil Nilsson, kierownik projektu.

Posągi zginęły już kilka miesięcy temu. Na żaden ich ślad dotąd nie natrafiono. W tej sytuacji Riksbyggen zaoferował nagrodę w wysokości 10 000 koron szwedzkich (równowartość ok. 4,4 tys. zł) dla każdego, kto zgłosi się z informacjami i okaże się, że doprowadzą one do odnalezienia figur.

Riksbyggen w stylu policyjnych ogłoszeń poinformowal, że ostatnio widziano „Vaktarena” w płaszczu, czapce i drewniakach, podczas gdy „Poliskonstapeln” nosił standardowy mundur policyjny z 1926 roku, płaszcz w paski i buty.