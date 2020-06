Niemcy: Rosyjskie władze zleciły zabójstwo w Berlinie

Do morderstwa doszło 12 sierpnia ubiegłego roku w parku w Berlinie. Napastnik oddał w stronę przejeżdżającego na rowerze Zelimchana Changoszwilego dwa strzały.

Prezydent Rosji zaprzeczył, by jego kraj był zaangażowany. Choć zobowiązał się do współpracy z niemieckimi służbami, taka pomoc nie nadeszła.

Rząd Merkel, który w zeszłym roku wydalił dwóch rosyjskich pracowników ambasady w związku z zabójstwem, przekazał, że raport prokuratury zawiera "poważne oskarżenia" i że zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych działań. "Niemiecki rząd traktuje to bardzo poważnie" - powiedział rzecznik rządu.

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas powiedział, że rosyjski ambasador został zaproszony do rozmów po raz drugi w ciągu czterech tygodni. Rząd wezwał dyplomatę 28 maja w związku z podejrzeniem udziału Kremla w cyberataku wymierzonym w parlament w 2015 roku.

Podejrzany o morderstwo, Rosjanin, został zidentyfikowany przez prokuratorów jako "Vadim K., pseudonim Vadim S.".

"Albo miał nadzieję na wynagrodzenie finansowe, albo podzielał motywy swojego zleceniodawcy, aby zabić przeciwnika politycznego i zemścić się za jego udział we wcześniejszych konfliktach z Rosją" - stwierdziła prokuratura.

Prokuratura ustaliła, że oskarżony przyleciał do Paryża z Moskwy 17 sierpnia, a następnie do Warszawy. Wkrótce potem udał się do Berlina.