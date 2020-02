Indie: Zgwałcił 10-latkę, chciał pogrzebać ją żywcem

Uczennica klasy trzeciej w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Ma obrażenia głowy i szyi.

Dziewczynka została napadnięta po wyjściu z domu ok. 21:30 - dziecko szło do osiedlowego sklepiku, by kupić czekoladki. Kiedy dziewczynka długo nie wracała, rodzina zaczęła jej szukać.

Ok. 22:30 bliscy znaleźli dziecko na terenie opuszczonego domu. Dziewczynka była nieprzytomna. Na głowie miała otwartą ranę.

Policja szybko aresztowała 21-latka mieszkającego w pobliżu. Policjanci ustalili, że mężczyzna zwabił dziecko do opuszczonego domi u zgwałcił je, po czym próbował zabić.

"Times of India" przypomina, że to już drugi głośny przypadek gwałtu na dziecku w 2020 roku w stanie Radżastan. 16 stycznia siedmioletnia dziewczynka została zgwałcona w Bharatpur. Gwałcicielem był 21-latek, który zwabił dziecko słodyczami. Na początku stycznia Indiami wstrząsnęła historia 17-latki z Kota (również w Radżastanie), która została uprowadzona i była przez dwa miesiące gwałcona przez osobę, którą poznała na Facebooku. Do gwałtów dochodziło za wiedzą rodziny chłopaka, która miała znęcać się nad dziewczyną.