Obrońca Stefana W.: Najtrudniejsza decyzja zawodowa

Mecenas Artur Kotulski, nowy obrońca Stefana W., 27-latka, który zabił prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, powiedział, że długo musiał się zastanawiać, czy podjąć się obrony mężczyzny.

Mecenas Artur Kotulski, pełnomocnik Stefana W., który zabił prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, przyznał, że decyzja o reprezentowaniu mężczyzny w sądzie nie była dla niego łatwa. - To nie jest decyzja, którą podejmuje się w pięć minut. Jeszcze nigdy nie zastanawiałem się tak długo, czy zgodzić się być obrońcą, czy nie. To była moja najtrudniejsza decyzja zawodowa - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Kotulski. Jak stwierdził, bez względu na czyny każdy człowiek ma prawo do obrony. Obrońca Stefana W. Podkreślił także, że rozważał, czy przyjąć tę propozycję nie tylko ze względów zawodowych, ale i osobistych. - Muszę liczyć się z tym, że nie każdy zrozumie moją rolę w tej sprawie jako obrońcy – powiedział.

Nowy obrońca Stefana W. spotkał się z nim w obecności policjanta. Podczas rozmowy prawnikpoinformował 27-latka, że jego rodzina zwróciła się do niego z prośbą o pomoc. Jak informuje Wirtualna Polska, mecenas Kotulski powiedział również, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego złożenia zażalenia na tymczasowe aresztowanie klienta.