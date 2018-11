Kanada: Znaczny wzrost liczby przestępstw z nienawiści

Liczba tzw. przestępstw z nienawiści (hate crimes) w Kanadzie zwiększyła się w 2017 r. o 47 proc. - informuje Reuters. Najczęściej ofiarą takich przestępstw padają muzułmanie, Żydzi i czarnoskórzy - wynika z danych podanych przez kanadyjski urząd statystyczny, Statistics Canada.

Najbardziej wzrosła liczba przestępstw z nienawiści, których ofiarami są muzułmanie - wynika z danych Statistics Canada.

Jak zauważa Reuters wzrost liczby przestępstw z nienawiści w Kanadzie odzwierciedla podobny wzrost w USA, gdzie liczba tego typu przestępstw - według FBI - w 2017 roku wzrosła trzeci rok z rzędu.

- Jesteśmy zszokowani tymi liczbami - a jednocześnie nie jesteśmy - mówi Ihsaan Gardee, dyrektor Narodowej Rady Kanadyjskich Muzułmanów. - Ten wzrost nie pojawia się w próżni - dodaje.

Statistics Canada zaznacza, że w swoich danych bierze pod uwagę jedynie te przestępstwa, które zostały zgłoszone policji, a ta zidentyfikowała je jako przestępstwa motywowane nienawiścią. Urząd dodaje, że szacuje się, iż dwie trzecie tego typu przestępstw nie jest w ogóle zgłaszanych policji.

Liczba przestępstw z nienawiści, których ofiarami padali muzułmanie zwiększyła się w Kanadzie ze 139 do 349. Liczba przestępstw, których ofiarami padali czarnoskórzy zwiększyła się o 50 proc. - z 214 do 321. Liczba przestępstw z nienawiści wymierzonych w Żydów, zwiększyła się z 221 do 360.

Na razie nie ma jeszcze danych, które pozwoliłyby oszacować, czy w 2018 roku liczba takich przestępstw znów wzrośnie.