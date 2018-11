Zjednoczone Emiraty Arabskie: Marokanka zabiła partnera i ugotowała go Pakistańczykom

Prokuratorzy ze Zjednoczonych Emiratach Arabskich oskarżają obywatelkę Maroka o zabicie swojego chłopaka, a następnie rozczłonkowanie i ugotowanie jego szczątków. Podsłużyły one jako danie dla pakistańskich robotników w tradycyjnym daniu ryżowo-mięsnym znanym jako machboos.

O wstrząsających ustaleniach śledczych donosi agencja Associoated Press, powołując się na arabską gazetę, wychodzącą w Abu Zabi.

Poniżej dalsza część artykułu

Dziennik informuje, że prokuratorzy z emiratu Al-Ain zdecydowali o aresztowaniu kobiety, oskarżonej o zabójstwo swojego partnera. Para była ze sobą od siedmiu lat, gdy niespodziewanie mężczyzna oświadczył, że zamierza poślubić inną Marokankę.

We wtorek gazeta doniosła, że mężczyzna został zabity trzy miesiące temu, ale przestępstwo zostało ujawnione dopiero po tym, jak zaginionego mężczyzny zaczął szukać jego brat. Jak donosi dziennik, w blenderze, należącym do kobiety, znalazł on ludzki ząb.

Policja ze Zjednoczonych Emiratów twierdzi, że kobieta stanie przed sądem po zakończeniu pełnego dochodzenia.