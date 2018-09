Zamknięte lotnisko w Lyonie. Pościg na pasie startowym

Mężczyzna staranował barierki i wtargnął samochodem na pas startowy lotniska Lyon-Saint-Exupery. Wcześniej przejechał przez oszklony teren prowadzący na jeden z terminali.

Na miejsce wysłano kilkanaście pojazdów policyjnych i śmigłowiec.

Ucieczka zakończyła się na nasypie obok pasa startowego. Sprawca próbował uciekać później pieszo, jednak został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

