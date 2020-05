Koronawirus wykończy bary sałatkowe i lokale z szwedzkimi stołami?

Lokale, w których klient sam nakłada sobie sałatki czy dania, są z definicji lokalami, w których klient ma kontakt ze wszystkim. A to oznacza, że nakładanie dań wiąże się z większym ryzykiem transmisji chorób przenoszonych drogą kropelkową. Sieci gastronomiczne oferujące pełną samoobsługę są bardzo popularne w USA i ich przyszłość stała się właśnie bardzo niepewna, a wszystko to przez pandemię COVID-19.

Federal Drug Administration już w marcu zaleciła „zaprzestanie oferowania samoobsługowych bufetów i barów sałatkowych do czasu zniesienia ograniczeń". W kwietniu agencja rządowa wzmocniła przekaz już nie zalecając, a polecając przerwanie świadczenia tego typu usług. Doprowadziło to do zamknięcia popularnych sieci Souplatation i Sweet Tomatoes.