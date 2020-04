Mocno tanieje żywność na świecie

Pandemia koronawirusa osłabiła sprzedaż produktów mleczarskich do Chin, co odbiło się negatywnie na ich cenach. Potaniało głównie mleko w proszku, ceny pełnego spadły o 5,5 proc., a odtłuszczonego – o 9,3 proc.

Te wahania cen, rzecz jasna, dotkną też Polski, ale słabiej. – Spadek dynamiki cen na świecie sugeruje spowolnienie cen żywności również w Polsce, ale w ograniczonym stopniu, ponieważ indeks FAO nie odnosi się do cen owoców i warzyw, które z kolei w Polsce mają spory udział w koszyku zakupowym żywności – mówi Dziwulski. To właśnie drożejące warzywa i owoce mocno przyspieszały wzrost cen żywności.

Zmian jest po prostu zbyt wiele. – Sektor rolno-spożywczy jest przyzwyczajony wprawdzie do częstych zmian cen, ale obecna sytuacja znacznie wykracza poza to, co możemy uznać za standardową rzeczywistość rynkową – mówi Grzegorz Rykaczewski. W Polsce najpierw średnia cena tuszki kurczaka rzeźnego wzrosła o ok. 15 proc. na początku marca, potem trend się gwałtownie odwrócił. W drugiej połowie marca tuszki potaniały o ok. 26 proc.