Eksport żywności jest priorytetem

– Okres niedoborów stanowi doskonałą okazję dla polskich dostawców do wejścia na rynek singapurski. Niewątpliwie w obecnej sytuacji oferty dostaw będą odebrane też przez Singapur jako gest pomocy bilateralnej – informowała ambasada RP Krajową Izbę Gospodarczą i oferowała pomoc w dotarciu do dystrybutorów lokalnych.

– Powinniśmy dziś mobilizować zasoby do utrzymania produkcji żywności w Polsce, to sektor o strategicznym znaczeniu. Ograniczenie podaży żywności zwykle przynosi podwyżki jej cen – mówi Koleśnikow. Jego zdaniem pilnie trzeba zapewnić obsadę pracowników w zakładach spożywczych, transporcie, w magazynach i sprzedaży. Pomogłyby ułatwienia w rekrutacji, zwłaszcza pracowników gastronomii czy hoteli, którzy ostatnio masowo tracili pracę. To się nie uda bez mobilizacji rządu i samorządów.

Zostajemy w tyle

Inne kraje już stworzyły narzędzia do wspierania eksporterów. We wtorek na forum stowarzyszenia izb europejskich Czesi poinformowali, że na potrzeby zawirowania gospodarki z powodu pandemii tworzą wspólnie ze swoim rządem platformę dla eksporterów. – To bardzo prosty system, w którym można zgłosić albo zapotrzebowanie, albo ofertę. Włosi chcą taką platformę uruchomić w przyszłym tygodniu. W Polsce tego nie znalazłam, a to potrzebne narzędzie pomocy firmom – mówi Monika Sasiak, zastępca dyrektora współpracy międzynarodowej w KIG.