Koronawirus: Czeskie piwo przestano nalewać do beczek

Czeskie browary Pilsner Urquell i Budejovicky Budvar przestały nalewać piwo do beczek, zwiększyły produkcję piwa w butelkach i w puszkach i zaczęły magazynować je w chłodnych piwnicach, aby ograniczyć straty po zamknięciu piwiarni z powodu pandemii

To zmniejszy straty z powodu braku sprzedaży piwa w beczkach w eksporcie i w kraju, który jest światowym liderem w spożyciu na statystycznego mieszkańca. — Nikt nie wie, kiedy piwiarnie zostaną otwarte. Większość sąsiednich krajów zrobiła to samo i pozamykała je, więc eksport zamienił się z beczek na butelki i puszki — powiedział Petr Kofron, kierownik w praskim Pilsnerze, należącym do japońskiej grupy Asahi. — Linie produkcyjne butelek i puszek piwa pracują pełną parą. Liczymy na to, że nasi klienci będą je kupować, gdy siedzą w domu — dodał.

Czeskie władze wprowadziły jedne z najostrzejszych w Europie ograniczeń dla powstrzymania rozchodzenia się wirusa: zamknięto sklepy i restauracje poza sklepami z żywnością i aptekami, zabroniono zbędnego wychodzenia z domu. Piwiarnie i niektóre browary sprzedają nadal piwo na wynos sporadycznie spacerującym klientom, ale spadek popytu w kraju, w którym przypada 141 litrów piwa na gardło obywatela rocznie, dał się mocno odczuć w sektorze. Zabrakło też mas spragnionych turystów odwiedzających Pragę i inne miasta.

Czesi piją więcej od innych narodów piwa z beczki, więc małe browary żyjące ze sprzedaży takiego piwa odczuły szczególnie dotkliwie zamknięcie piwiarni. Organizacja małych producentów uprzedziła, że z powodu ograniczeń wywołanych pandemią jedna czwarta z nich może zbankrutować. Współzałożycielka browaru Uneticky pod Pragą,. Lucie Tkadlecova powiedziała, że u niej produkcja zmalała do zera, a sprzedaż nieco powyżej zera od czasu zamknięcia piwiarni przez rząd w połowie marca. Jej browar oferuje kontenery na wynos, ale wejście na większy rynek okazało się trudne, bo supermarkety i sklepy online są zajęte czym innym. — Próbowaliśmy nawiązać z nimi kontakt, ale są przeciążone sprzedażą tego, co już mają. Jeśli to potrwa dłużej, będziemy musieli zrezygnować z piwa — powiedziała.