Przez koronawirusa spadną zyski alkoholowych gigantów?

Do koncernu Diageo należy wiele znanych marek alkoholi – Guinness, Smirnoff, Johnnie Walker czy Gordon's. Od lat coraz ważniejszym rynkiem była dla Diageo Azja i właśnie to jest powód, dla którego koncern ostrzegł, że jego zysk operacyjny może znacznie spaść - może być od 140 do 200 milionów funtów mniejszy od zakładanych we wcześniejszych prognozach. Tym samym Diageo dołączyło do grona firm ostrzegających o potencjalnym spadku zysków, podobne ostrzeżenia wystosowały już np. Apple czy Danone.

