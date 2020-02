Linie lotnicze tną koszty. Pasażerowie to poczują

Holenderski KLM już zapowiedział, że wstrzyma się ze zwiększaniem zatrudnienia, nie będzie też już zatrudniał zewnętrznych konsultantów. Zmniejszone zostaną wydatki na IT, nie będzie w tym roku zaplanowanych remontów pomieszczeń biurowych, a wszystkie plany wyjazdowe zostaną drastycznie ograniczone. Zdaniem wiceprezesa KLM ds. finansowych, Erika Swelheima tylko w ten sposób można, choć częściowo zrekompensować straty. „Zwracamy uwagę wszystkich pracowników na to, by możliwie najbardziej ograniczyli wszystkie możliwe koszty do stopnia, w którym nie będzie to zagrażało bezpieczeństwo operacji " - napisał Swelheim w okólniku do pracowników, których namawia, aby wykorzystali w tej chwili swoje tegoroczne urlopy, bo popyt na podróże lotnicze spowodował ograniczenie siatki. I nie ukrywa, że tegoroczny zysk będzie pod wielką presją.

