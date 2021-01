Restauracje idą ze sprzedażą do sklepów

- Dania gotowe sprzedawane w sklepach detalicznych to szybko rosnący segment rynku, który stanowi dla nas szansę rozwoju biznesu, a nasza wieloletnia współpraca z Grupą Eurocash, organizatorem sieci Delikatesy Centrum, przyczyniła się do wykonania kroku w tym kierunku - mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska, spółki do której należy sieć Sphinx.

- Na nasze decyzje wpływa też dzisiejsza sytuacja w gastronomii. Mamy jednak wiedzę, zasoby i sprawdzonych partnerów, z którymi możemy ten projekt wprowadzić w życie - dodaje.

Shoarma to najczęściej zamawiane danie w restauracjach Sphinx, jest na niemal każdym paragonie, a skoro lokale są zamknięte i klienci nie mogą przyjść na shoarmę, to shoarma „przychodzi” do nich. Wszystkie wersje dań to autorskie receptury, opracowane specjalnie dla Delikatesów Centrum.