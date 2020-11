Kultowa cukiernia z PRL-u prosi o pomoc. Dobija ją wirus

- Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło w 61-letniej historii cukierni. Przez tych wiele lat, gdy biznes był prowadzony przez pradziadka, babcię, ojca i przeze mnie, firma przechodziła różne transformacje. Miewaliśmy różne problemy. Ale nigdy nie spotkaliśmy się z tak zwaną ścianą, czyli sytuacją obecną, która całkowicie nas zamroziła. Zaczęło się to od połowy marca, od lockdownu, kiedy ludzie znikli z ulicy - powiedział Piotr Przewłocki, właściciel Rurek Z Wiatraka, w rozmowie z Business Insider Polska.

Cukiernia zamieściła prośbę o wsparcie na Facebooku i spotkała się z wielkim zainteresowaniem ze strony internautów. „Niestety grozi nam bankructwo. Jakoś dawaliśmy radę do tej pory, ale teraz nie mamy praktycznie wyjścia, dlatego postanowiliśmy zwrócić się do Was z apelem i prośbą, by wspierać lokalne przedsiębiorstwa” - czytamy w poście.