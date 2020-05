USA: Klient pomógł restauracji. 1300 dolarów napiwku

Restauracja Frog & The Bull w Austin w Teksasie wznowiła działalność w piątek po kilkutygodniowym zamknięciu. Jeden z klientów przyszedł do niej wraz ze swoją rodziną i złożył duże zamówienie warte łącznie 337 dolarów. Gdy przyszło do płacenia rachunku, poprosił, by policzyć mu wszystko podwójnie. Później dał kelnerowi 300 dolarów napiwku i jeszcze 1000 dolarów „dla firmy”. Łącznie pozostawił więc w lokalu 2029 dolarów.

