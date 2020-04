Koronawirus sprzyja diecie wegańskiej. Beyond Meat zarabia krocie

To powoduje, że produktów mięsnych pojawia się na półkach sklepowych coraz mniej, a konsumenci zaczynają szukać roślinnych substytutów. Korzysta na tym amerykański producent wegańskich wyrobów Beyond Meat, znany ze swoich roślinnych burgerów i kiełbasek. Inwestorzy przeprowadzili szturm na akcje spółki, dzięki czemu kurs wzrósł w zeszłym tygodniu o ponad 40 proc. To był najlepszy tydzień firmy na Wall Street od jej giełdowego debiutu w maju 2019 roku.

Do masowego wykupywania akcji Beyond Meat zachęciło inwestorów nie tylko widmo deficytu mięsa na amerykańskim rynku, ale też plany wejścia przez koncern na chiński rynek, który także zmaga się z zarwanymi łańcuchami dostaw w branży mięsnej. Wegańskiemu potentatowi pomoże w tym Starbucks. Amerykańska sieć kawiarni ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że wprowadzi do swojej oferty w Chinach trzy zamienniki mięsa wołowego Beyond Meat, a także substytuty wieprzowiny produkowane przez Omnipork. W menu pojawi się także wegańska latte z mlekiem owsianym zamiast krowiego. Starbucks, który powoli zaczyna otwierać znów swoje lokale w Państwie Środa, liczy na to, że tymi nowościami przyciągnie więcej klientów i uda mu się poprawić fatalne w tym roku wyniki finansowe.

Firma Beyond Meat została założona w 2009 roku w a Los Angeles i błyskawicznie odniosła wielki sukces dzięki światowym trendom na zdrową dietę. Najbardziej znany produkt firmy to Beyond Burger - wegański burger, który smakiem i konsystencją do złudzenia przypomina swoją mięsną wersję. W spółkę zainwestowali między innymi założyciel Microsoftu Bill Gates, aktor Leonardo DiCaprio, a także… sama firma Tyson Foods, będąca największym przetwórcą mięsa w USA.