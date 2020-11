Komisja Europejska przygotowała projekt strategii otwarcia nowych relacji z USA

Chiny są kluczowym problemem także dla relacji UE–USA. Biden jest zwolennikiem rozwiązywania sporów handlowych poprzez Światową Organizację Handlu, a nie poprzez jednostronne nakładanie karnych ceł. To oznacza, że powinien też wycofać się z opłat za aluminium i stal, które muszą płacić firmy z UE. W zamian oczywiście za zniesienie ceł, którymi zrewanżowała się Unia. – USA i UE będą razem dążyły do reformy WTO, w tym mianowania nowego dyrektora generalnego i odblokowania działalności organu odwoławczego tej organizacji – powiedział Anthony Gardner, były ambasador USA przy UE z czasów administracji Baracka Obamy. Dziś ekspert i lobbysta jest świetnie zorientowany w zamiarach nowego prezydenta. Był punktem kontaktowym na Europę (mieszka teraz w Londynie) w czasie kampanii wyborczej. Jest byłym bliskim współpracownikiem i przyjacielem, jeszcze z czasów dzieciństwa, Antony'ego Blinkena, który będzie sekretarzem stanu u Bidena. Gardner podkreślał, że choć wróci normalność, to nie można liczyć na erę Obama 3.0. – Wraz z Trumpem świat się zmienił – powiedział były dyplomata. Podkreślił, że nie ma szans na powrót do negocjowanego w czasie Obamy wielkiego porozumienia o wolnym handlu, ale możliwe są punktowe porozumienia o liberalizacji w różnych dziedzinach. W tym np. we wzajemnym uznawaniu leków.