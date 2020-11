Joe Biden ma kandydata na sekretarza stanu. Kim jest Antony Blinken?

To kandydatura szefa dyplomacji zapowiadająca powrót multilateralizmu do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, od którego administracja Donalda Trumpa stroniła, kierując się mottem „Ameryka na pierwszym miejscu".

Poglądy Blinkena określane są jako centrowe, ale bywa zwolennikiem interwencji militarnych. W 2013 r. był za działaniem wojskowym w Syrii, do którego nie doszło, a w 2017 r. pochwalił atak na Syrię po tym, jak tamtejszy reżim użył gazu wobec swoich obywateli.

– Ma reputację nieideologicznego zwolennika konsensusu, a to też zbiega się z tym, jak Biden chce budować swoją administrację – pisze dziennik „Washington Post".

Wśród priorytetów polityki zagranicznej Bidena ma znaleźć się przywrócenie wizerunku Stanów Zjednoczonych jako zaufanego sprzymierzeńca, który gotowy jest powrócić do międzynarodowych porozumień i organizacji takich jak paryskie porozumienia klimatyczne, porozumienie nuklearne z Iranem i do Światowej Organizacji Zdrowia. – Wszystkie globalne problemy, z jakimi się borykamy jako kraj i planeta, to takie, których nie można rozwiązać w pojedynkę. Nawet kraj tak potężny jak USA nie jest w stanie stawić im czoła – powiedział Blinken w lipcu na wystąpieniu w Hudson Institute.