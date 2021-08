Trump: Biden powinien odejść z urzędu. Hańba w Afganistanie

W wydanym oświadczeniu były prezydent napisał. "To, co Joe Biden zrobił z Afganistanem jest legendarne. To przejdzie do historii jako jedna z największych porażek Ameryki".

"Czas, by Biden zrezygnował (...) za dopuszczenie do tego co stało się w Afganistanie" - napisał Trump.

"To nie powinno być nic wielkiego. Ponieważ nie został właściwie wybrany" - dodał były prezydent nawiązując do wyrażanych przez siebie, ale nie potwierdzonych przez żadną amerykańską instytucję, wątpliwości co do przebiegu wyborów prezydenckich z 2020 roku.

Trump przekonywał, że odwrót Amerykanów z Afganistanu byłby "zupełnie inny i znacznie bardziej udany", gdyby on był prezydentem.