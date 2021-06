Ukraina - USA: Joe Biden zaprosił Wołodymyra Zełenskiego do Waszyngtonu

Otoczenie prezydenta Zełenskiego zapowiadało, że rozmowa telefoniczna z Joe Bidenem "pozwoli porównać stanowiska w wielu ważnych globalnych kwestiach".

Amerykański prezydent w poniedziałek zaprosił Zełenskiego do Waszyngtonu. Prezydent Ukrainy po rozmowie powiedział, że oczekuje spotkania i będzie to okazja do omówienia rozszerzani strategicznej współpracy.

W przyszłym tygodniu Biden spotka się w Genewie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.