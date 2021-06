USA: 500 mln dawek szczepionek dla najuboższych krajów

Około 200 milionów dawek zostanie rozprowadzonych w tym roku, a pozostała część zostanie dostarczona w 2022 roku. Biały Dom jeszcze oficjalnie nie skomentował tego planu,

Ale zapytany, czy rząd USA ma strategię szczepień dla świata, Biden powiedział: „Mam plan i zostanie on ogłoszony” przed wejściem na pokład Air Force One, którym przyleciał do Europy na swoją pierwszą prezydencką wizytę.

Według agencji Reutera, rząd USA przekaże szczepionki 92 krajom o niższych dochodach i Unii Afrykańskiej. Dystrybucja będzie realizowana w ramach programu Covax, który został ustanowiony w zeszłym roku, aby zapewnić sprawiedliwy dostęp do szczepionek wśród bogatych i biednych narodów. Albert Bourla, dyrektor naczelny Pfizera, ma pojawić się u boku Bidena, kiedy ten oficjalnie ogłosi inicjatywę w czwartek.