Trump pozwany na niemal 23 mln dolarów za mówienie o "chińskim wirusie" AFP

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został pozwany przez chińsko-amerykańską grupę ds. ochrony praw obywatelskich za używanie sformułowania "chiński wirus" do opisania nowego koronawirusa. W ocenie autorów pozwu doprowadziło to do antyazjatyckich aktów agresji.