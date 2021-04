Biskupi mogą naciskać na Bidena, by nie przyjmował komunii

Kwestia popierania prawa do aborcji wielokrotnie niepokoiła amerykańskich biskupów w ostatnich dziesięcioleciach.

W oczach wielu duchownych sprawa nabrała nowego znaczenia, ponieważ Biden, dopiero drugi katolicki prezydent, jest pierwszym, który sprawuje ten urząd, jednoznacznie popierając prawo do aborcji.

- Taka postawa osoby publicznej jest poważnym złem moralnym - uważa arcybiskup Joseph Naumann z Kansas City. Jego zdaniem konieczne jest publiczne upomnienie Bidena.

- Prezydent Biden jest katolikiem i stanowi to dla nas wyjątkowy problem. To może wywołać zamieszanie. Jak może mówić, że jest pobożnym katolikiem, a robi rzeczy, które są sprzeczne z nauczaniem Kościoła? - pytał w rozmowie z Associated Press.