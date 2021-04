Biden do Putina: Teraz czas na deeskalację

Prezydent zadeklarował, że USA nie chcą eskalacji i konfliktu z Rosją. - Chcemy stabilnych, przewidywalnych stosunków - dodał. - Jeśli Rosja będzie nadal ingerować w naszą demokrację, jestem gotów do dalszych kroków - podkreślił.

Zaznaczył, że podczas ostatniej rozmowy z prezydentem Rosji uprzedził, że Stany Zjednoczone wkrótce udzielą "proporcjonalnej" odpowiedzi, ponieważ ustalono, że doszło do ingerencji Rosji w wybory w USA.

- W styczniu powiedziałem Putinowi, że moja administracja bardzo uważnie przyjrzy się - gdy już mamy dostęp do wszystkich danych - sprawie ocenienia roli Rosji (we wpływaniu na wybory - red.) i wyboru naszej odpowiedzi - powiedział.

"Teraz czas na deeskalację"

Biden mówił, że w przeszłości USA i Rosji udawało się zmniejszać napięcia między oboma państwami. - Są obszary, w których Rosja i USA mogą i powinny współpracować - zaznaczył.

Prezydent przypomniał, że zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie w Europie, do którego mogłoby dojść latem. Wyraził pogląd, że do spotkania dojdzie. - Efektem tego szczytu mogłoby być rozpoczęcie strategicznego dialogu na temat stabilności, by szukać współpracy na polu kontroli uzbrojenia oraz bezpieczeństwa. Moglibyśmy zająć się najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed światem, które wymagają wspólnych działań Rosji i USA - mówił, wymieniając w tym kontekście powstrzymywanie zagrożenia jądrowego ze strony Iranu i Korei Północnej, zakończenie pandemii oraz kwestię zmian klimatycznych.

- Zapewniłem prezydenta Putina, że Stany Zjednoczone w sposób niezachwiany popierają swych sojuszników i partnerów w Europie - powiedział Biden dodając, że w rozmowie z rosyjskim prezydentem wyraził zaniepokojenie rozszerzaniem obecności rosyjskich sił zbrojnych przy granicy Rosji z Ukrainą oraz potwierdził poparcie USA dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. - Stanowczo wezwałem (Rosję) do powstrzymania się od jakichkolwiek działań militarnych - podkreślił.

- Teraz jest czas na deeskalację. Droga naprzód prowadzi poprzez rozważny dialog i proces dyplomatyczny - dodał.

- Tam, gdzie współpracowanie z Rosją leży w interesie USA, powinniśmy i będziemy tak postępować. Jeżeli Rosja zdecyduje się na naruszenie interesów Stanów Zjednoczonych - odpowiemy. Zawsze będziemy bronić naszego kraju, naszych instytucji, naszego narodu i naszych sojuszników - oświadczył Joe Biden.