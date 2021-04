USA wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Nowe sankcje

Te posunięcia są odpowiedzią na ingerencję w zeszłoroczne wybory prezydenckie, a także hakowanie agencji rządu federalnego w zeszłym roku. Stany Zjednoczone po raz pierwszy jednoznacznie połączyły to włamanie z rosyjskim wywiadem.



- Wydalani dyplomaci rosyjscy przebywają w Waszyngtonie i Nowym Jorku i będą mieli 30 dni na opuszczenie kraju - wyjaśnił anonimowo amerykański urzędnik.



Wprowadzone zostaną również nowe ograniczenia finansowe, których celem jest uderzenie w rosyjski dług publiczny, co może zaszkodzić rosyjskiej gospodarce. Nie jest jasne, czy te sankcje wystarczą, by zmienić rosyjskie zachowanie - poinformowali urzędnicy.



Działania te stanowią drugą rundę sankcji nałożonych przez administrację Bidena na Rosję. W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na siedmiu rosyjskich urzędników średniego i wyższego szczebla, a także kilkanaście podmiotów rządowych, za zeszłoroczną próbę otrucia przywódcy opozycji Aleksieja Nawalnego i jego późniejsze uwięzienie.



Sankcje, które mają na celu wysłanie jasnego komunikatu odwetowego do Rosji i powstrzymanie podobnych działań w przyszłości, pojawiają się w chwili i tak już napiętych stosunków między USA a Rosją.