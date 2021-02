Prezydent USA Joe Biden nie zadzwonił do premiera Netanjahu. Biały Dom komentuje

Brak bezpośredniego kontaktu między nowym amerykańskim prezydentem a wieloletnim premierem podsycił spekulacje w Izraelu i wśród ekspertów ds. Bliskiego Wschodu, że nowa administracja może sygnalizować swoje niezadowolenie z powodu bliskich więzi, jakie Netanjahu utrzymywał z poprzednikiem Bidena, byłym prezydentem Donaldem Trumpem.

- Nie może się doczekać rozmowy z premierem Netanjahu - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, zapytana, kiedy Biden zadzwoni do Izraela. - Mogę was zapewnić, że będzie to wkrótce, ale nie znam konkretnego terminu - dodała.

Zapytana, czy opóźnienie rozmowy Bidena miało na celu zlekceważenie izraelskiego przywódcy, Psaki odpowiedziała: "To nie jest celowy brak szacunku. Premier Netanjahu jest kimś, kogo prezydent zna od jakiegoś czasu."

Izrael jest jednym z najbliższych sojuszników Waszyngtonu. Trump i jego poprzednik, Barack Obama, za czasów którego Biden pełnił funkcję wiceprezydenta, rozmawiali z Netanjahu w ciągu kilku dni od objęcia urzędu.