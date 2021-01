Inauguracja Joe Bidena: FBI boi się ataku z wewnątrz

Inauguracja prezydenta Joe Bidena będzie ogromnym przedsięwzięciem pod względem bezpieczeństwa z powodu szturmu na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia. W zamieszkach wywołanych przez zwolenników Donalda Trumpa zginęło pięć osób.

Zazwyczaj w tym uroczystym wydarzeniu bierze udział tysiące ludzi. W tym roku zamiast gości w Waszyngtonie będzie ponad 20 tys. mundurowych, którzy będą pilnować bezpieczeństwa Joe Bidena, Kamali Harris i przedstawicieli administracji, biorących udział w zaprzysiężeniu.

Sekretarz Armii USA, Ryan McCarthy powiedział, że wojsko jest świadome potencjalnego zagrożenia. Dowódcy zostali ostrzeżeni, by w miarę zbliżania się inauguracji zwracali uwagę na wszelkie problemy w swoich szeregach.

Do Waszyngtonu z całego kraju wysłano ok. 25 tys. członków Gwardii Narodowej. To ponad dwa razy więcej niż w przypadku poprzednich inauguracji. Rutynowo w takich sytuacjach wojsko sprawa żołnierzy pod kątem powiązań ekstremistycznych. Tym razem dodatkową kontrolę prowadzi FBI.