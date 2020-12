Prokurator generalny: Nie ma dowodów na sfałszowanie wyborów

Jeszcze w zeszłym miesiącu Barr, mimo niewielu argumentów przemawiających za masowymi oszustwami, notatką upoważnił wszystkich prokuratorów federalnych do "ścigania istotnych zarzutów". Złamał w ten sposób zasadę kultywowaną przez Departament Sprawiedliwości, która przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów zakazuje tego typu działań.

Ta decyzja Barra spowodowała, że do dymisji podał się wysoki urzędnik kierujący departamentem odpowiedzialnym za śledztwa związane z wyborami.

William Barr zanegował masowe oszustwa wyborcze, mimo ustawicznych zapewnień Donalda Trumpa o ukradzionym zwycięstwie i nieuznawaniu wygranej Joe Bidena.

Dziś w mediach społecznościowych Trump komentuje przesłuchania wyborców w zliczającym ponownie głosy Michigan. Pisze m.in. o ciężarówce przewożącej setki tysięcy fałszywych kart wyborczych. "TO STRASZNE - RATUJMY AMERYKĘ!".

Hope everybody is watching @OANN right now. Other media afraid to show. People are coming forward like never before. Large truck carrying hundreds of thousands of fraudulent (FAKE) ballots to a voting center? TERRIBLE - SAVE AMERICA!