Wybory w USA: Sztab Joe Bidena reaguje na słowa Donalda Trumpa. Będzie starcie przed sądem? AFP

W oświadczeniu wydanym o 4 nad ranem czasu lokalnego, szefowa kampanii wyborczej Joe Bidena, Jen O'Malley zadeklarowała, że sztab Bidena będzie opierał się próbom Donalda Trumpa zmierzającym do tego, by wstrzymać liczenie głosów oddanych korespondencyjnie, które dotrą do komisji wyborczych po zakończeniu głosowania w wyborach.