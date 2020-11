PILNE Wybory w USA. Biden wygrał: Ma większość w Kolegium Elektorów

Pensylwania jest jednym z kluczowych stanów, który może zdecydować o wygranej jednego z kandydatów.

W sobotę po południu czasu polskiego poinformowano, że w Pensylwanii Joe Biden zdobył 20 głosów Przekłada się to na 273 głosy elektorskie dla kandydata demokratów, a to oznacza, że Biden najprawdopodobniej zostanie 46. prezydentem USA.

Przewaga Bidena nad Trumpem jeszcze wzrośnie, po przeliczeniu głosów w Arizonie, Newadzie i Georgii.

Stan posiadania Trumpa zatrzymał się na 213 głosach elektorów.

Tuż po ogłoszeniu wyników z Pensylwanii Biden podziękował Amerykanom.

"Ameryko, jestem zaszczycony, że wybrałaś mnie na przywódcę naszego wspaniałego kraju. Czeka nas ciężka praca, ale obiecuję: będę prezydentem wszystkich Amerykanów, bez względu na to, czy głosowali na mnie, czy nie".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8