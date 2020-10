Sprzeczne informacje o stanie zdrowia Donalda Trumpa

Zdaniem około 65 proc. ankietowanych Trump nie zakaziłby się koronawirusem, gdyby poważnie podszedł do zagrożenia. W ocenie 55 proc. respondentów Trump nie mówił prawdy o wirusie.

Opublikowany w niedzielę sondaż przeprowadzony przez Reuters/Ipsos daje Bidenowi 10 pkt proc. przewagi nad Trumpem. To najwięcej od dwóch miesięcy.

Informacja o zakażeniu zmieniła przebieg kampanii przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Wyborcy zwrócili uwagę na to, jak administracja Trumpa radzi sobie z pandemią. W sondażach kandydat Republikanów ustępują Joe Bidenowi.

- Zobaczymy, co się stanie w ciągu kilku najbliższych dni - powiedział Donald Trump.

Sprzeczne informacja o stanie zdrowia

W ostatnich dnia z administracji amerykańskiego prezydenta wypływały sprzeczne doniesienia dotyczące stanu zdrowia Trumpa. Zespół lekarzy z Białego Domu poinformował, że sytuacja się poprawia i już planowany jest powrót Trumpa do Białego Domu.

Później głos zabrał szef sztabu Białego Domu Mark Meadows. Przekazał dziennikarzom, że "parametry życiowe prezydenta w ciągu ostatnich 24 godzin były bardzo niepokojące, a następne 48 godzin będzie kluczowe. Nadal nie jesteśmy na dobrej drodze do pełnego powrotu do zdrowia".

Godzinę później Meadows dodał, że Trump "radzi sobie bardzo dobrze", a "lekarze są zadowoleni z wyników". Szef sztabu nie wyjaśnił, z czego wynikają rozbieżności w wygłaszanych komunikatach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezydent USA nie był zadowolony z działań swojego pracownika.

Inny przedstawiciele administracji powiedzieli, że wylot Trumpa do szpitala to środek ostrożności, a prezydent pozostanie pod opieką lekarzy kilka dni.

W sobotę wieczorem Meadows w rozmowie z Fox News powiedział, że stan Trumpa w piątek był o wiele gorszy, niż urzędnicy podali do publicznej wiadomości. Lekarze polecili prezydentowi udać się do szpitala po tym, jak zobaczyli, że ma gorączkę, a poziom tlenu we krwi gwałtownie spadł.