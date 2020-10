Zakażony Trump opuścił szpital, by pozdrowić zwolenników

Agencja przypomina, że osoby, u których wykryte zostanie zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 co do zasady są poddawane w USA 14-dniowej kwarantannie, by zmniejszyć ryzyko zakażenia innych osób.

Zakażenie u Trumpa wykryto 1 października, informację o tym podano dzień później.

Rzecznik Białego Domu, Judd Deere wyjaśniła, że zaraz po przejeździe prezydenckiej kolumny przed szpitalem, prezydent wrócił do placówki medycznej. Dodała, że w czasie przejazdu kolumny zastosowano "właściwe środki ostrożności". Lekarze mieli zapewnić, że taki przejazd przed zwolennikami nie będzie czymś niebezpiecznym.

Mimo to na Trumpa spadła fala krytyki. James Phillips, lekarz z Wojskowego Centrum Medycznego im Waltera Reeda napisał na Twitterze, że "każda osoba, która znajdowała się w samochodzie (prezydenta) w czasie całkowicie niepotrzebnego prezydenckiego 'przejazdu' musi być teraz poddana 14-dniowej kwarantannie". "Mogą zachorować. Mogą umrzeć. Dla politycznego teatru" - dodał.