W spocie wyborczym Donalda Trumpa pokazano radziecki sprzęt wojskowy

Pierre Sprey, który pomagał projektować samoloty sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, powiedział w rozmowie z „Politico”, że myśliwiec przedstawiony w reklamie to „zdecydowanie MiG-29”. Potwierdził to także dyrektor Centrum Analiz Strategii i Technologii w Moskwie, Rusłan Puchow. Zwrócił on uwagę, że co najmniej jeden z żołnierzy w matariale miał przy sobie karabin szturmowy AK-74 produkcji rosyjskiej.

Sztab wyborczy Donald Trumpa odmówił komentarza w tej sprawie.

Warto podkreślić, że myśliwiec MiG-29 został zaprojektowany przez Związek Radziecki w latach 70. XX wieku, aby zwalczać amerykańskie samoloty wojskowe. Pierwszy prototyp wzniósł się w powietrze 6 października 1977 roku, a pierwsze seryjne samoloty MiG-29 ("Fulcrum-A") weszły do służby w 1984 roku.

AK-74 jest natomiast karabinem automatycznym, opracowanym w 1974, i wprowadzonym do uzbrojenia Armii Radzieckiej w 1976 roku. Po raz pierwszy użyto go w działaniach wojennych po wkroczeniu ZSRR do Afganistanu w 1979 roku.