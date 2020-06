Biały Dom pozywa Boltona, by zablokować jego książkę

W pozwie złożonym w Waszyngtonie zarzucono Boltonowi, że w licząca ponad 500 stron książka jest "pełna informacji niejawnych". Prokuratorzy twierdzą, że Bolton wycofał się z trwającego w Białym Domu procesu weryfikacji książki, do czego był zobowiązany w ramach podpisanych przez niego porozumień.

"(Bolton) zawarł umowę ze Stanami Zjednoczonymi jako warunek zatrudnienia na jednym z najbardziej wrażliwych i ważnych stanowisk w rządzie Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, a teraz chce się wycofać z tej umowy, decydując jednostronnie o zakończeniu procesu przeglądu przed publikacją i samemu decydując o tym, czy informacje niejawne powinny być upublicznione" - tłumaczą.

Na początku roku dziennik "New York Times" informował, że Bolton pokazał manuskrypt swojej książki bliskim współpracownikom i zgodnie z procedurami przesłał go do Białego Domu w celu przeprowadzenia standardowego procesu kontroli tekstu.

Książka "The Room Where It Happened: A White House Memoir" ma ukazać się 23 czerwca. Wydawca książki, Simon and Schuster, zapowiedział, że książka pokaże szczegóły "niespójnego, rozproszonego procesu decyzyjnego" w administracji Trumpa. Jeden z wątków dotyczy zamrożenia 391 mln dolarów pomocy dla Ukrainy, dopóki tamtejsze władze nie zaangażują się w śledztwo ws. demokratów, w tym kandydata na prezydenta Joe Bidena.