Trump zadowolony ze zwolnień w miesięczniku

Miesięcznik "The Atlantic" został założony w Bostonie w 1857 roku. W tym miesiącu zapowiedziano redukcję zatrudnienia o 20 proc. Informację tę na Twitterze skomentował prezydent USA Donald Trump.

"Wspaniała wiadomość: Nudny, ale bardzo paskudny magazyn The Atlantic gwałtownie upada i właśnie został zmuszony do ogłoszenia, że zwalnia co najmniej 20% swoich pracowników, aby przetrwać. To trudny czas, by być w Fake News Business!" - napisał.

Great News: The boring but very nasty magazine, The Atlantic, is rapidly failing, going down the tubes, and has just been forced to announce it is laying off at least 20% of its staff in order to limp into the future. This is a tough time to be in the Fake News Business!