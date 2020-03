Biden miażdży Sandersa na Florydzie

Łatwe zwycięstwa Bidena wskazują, że wyborcy Partii Demokratycznej są gotowi zjednoczyć się wokół tego kandydata w kampanii przeciw Trumpowi. Może to oznaczać pojawienie się silnej presji na Sandersa, by ten wycofał się z wyścigu prezydenckiego.

Reuters przypomina, że Partia Demokratyczna może obawiać się powtórki z 2016 roku, kiedy to przedłużająca się, prawyborcza walka między Hillary Clinton (ostatecznie uzyskała nominację prezydencką), a Berniem Sandersem miała odegrać pewną rolę w zwycięstwie w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa.

Sam Biden w przemówieniu transmitowanym z jego domu z Delaware podkreślił, że w czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 potrzeba przywództwa w Białym Domu i zaapelował do młodych wyborców, których przyciągnął Bernie Sanders. - Słyszę was. Wiem jaka jest stawka. Wiem co zrobić - mówił do tych, którzy "zostali zainspirowani przez senatora Sandersa".

- Naszym celem jest kampania, a moim celem, jako kandydata na prezydenta, jest zjednoczenie tej partii i zjednoczenie narodu - dodał.

Na Florydzie Sanders i Biden rywalizowali o głosy 219 delegatów.

Na Florydzie i w Illinois Biden zapewnił sobie już co najmniej 104 głosy delegatów, podczas gdy Sanders - 36.

W ostatnich dwóch tygodniach Biden wygrał prawybory w 16 z 21 stanów, w których się odbywały i łącznie zdobył o ok. 150 głosów delegatów więcej niż Sanders.

Aby zapewnić sobie nominację prezydencką kandydat w prawyborach Partii Demokratycznej musi zapewnić sobie głosy 1991 delegatów.

Z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 rozprzestrzeniającego się w USA we wtorek nie odbyły się prawybory w Ohio.