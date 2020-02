Debata prawyborcza w USA: Wszyscy przeciw Bloombergowi

Warren wytknęła też Bloombergowi, że jego koncern medialny miał źle traktować pracownice. Wezwała go, by zwolnił pracownice, które pozywają jego firmę, z klauzuli milczenia.

Z kolei Pete Buttigieg, były burmistrz South Bend w Indianie, zaatakował zarówno Bloomberga, jak i Berniego Sandersa. - Większość Amerykanów nie wie, gdzie bardziej pasują, jeśli mają wybierać między socjalistą, który uważa, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła i miliarderem, który sądzi, że pieniądze mogą być źródłem całej siły. Wystawmy kogoś, kto rzeczywiście żyje i pracuje jako przedstawiciel klasy średniej, w industrialnym mieście na środkowym zachodzie. Wystawmy kogoś, kto rzeczywiście jest Demokratą - mówił.

- Nie powinniśmy wybierać pomiędzy jednym kandydatem, który chce zniszczyć tą partię i drugim, który chce kupić tą partię. Możemy wybrać lepiej - dodał. Wypomniał mu wprowadzenie przez niego polityki "stop-and-frisk" polegającej na prowadzeniu wyrywkowych przeszukań mieszkańców Nowego Jorku przez policję, która koncentrowała się na czarnoskórych mieszkańcach miasta.

Senator Amy Klobuchar mówiła z kolei, że Partia Demokratyczna potrzebuje "czegoś innego, niż Donald Trump". Odniosła się też do słów przedstawicieli sztabu wyborczego Bloomberga, którzy mieli przekonywać, iż umiarkowani kandydaci powinni wycofać się z wyścigu o prezydenturę, aby ułatwić Bloombergowi pokonanie radykalnego Sandersa. - Wiele razy mówiono mi, że powinnam poczekać na swoją kolej i usunąć się, a ja nie zamierzam tego robić. Czy patrzycie na Donalda Trumpa i mówicie "potrzebujemy kogoś bogatszego w Białym Domu"? - pytała.

Bernie Sanders stwierdził z kolei, że "przywraca głos ludziom, którzy mówią, że mają dość miliarderów takich jak Bloomberg, którzy pomnażają swój majątek, podczas gdy pół miliona osób śpi na ulicy". - Może nadszedł czas, by klasa pracująca tego kraju zdobyła trochę władzy w Waszyngtonie - dodał.

W dalszej części debaty Sanders stwierdził, że "może można rozmawiać o miliarderze (Trumpie - red.) mówiąc, że nie powinniśmy podnosić płacy minimalnej albo że powinniśmy ciąć świadczenia społeczne". - Jeśli to jest sposób, na pokonanie Donalda Trumpa, byłbym bardzo zaskoczony - dodał.

- Jestem filantropem, który nie odziedziczył pieniędzy, ale je zarobił. Wydaję te pieniądze, by pozbyć się Donalda Trumpa - najgorszego prezydenta, jakiego mieliśmy kiedykolwiek. I jeśli mogę to zrobić, będzie to wielki dar dla Ameryki i dla moich dzieci - mówił sam Michael Bloomberg.

Bloomberg zapewnił, że nigdy nie traktował źle swoich pracownic.