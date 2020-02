Prokurator generalny USA: Tweety Trumpa uniemożliwiają mi pracę

Na początku tygodnia federalna prokuratura zarekomendowała, by skazać Stone'a na karę od 7 do 9 lat pozbawienia wolności. Do rekomendacji we wtorek na Twitterze odniósł się prezydent, który ocenił, że taki wyrok byłby "okropny" i "niesprawiedliwy". Departament Sprawiedliwości wycofał się z rekomendacji i ocenił, że proponowana kara może być uznana za nadmierną.

Według oświadczeń zainteresowanych, prezydent i Departament Sprawiedliwości nie konsultowali się w tej sprawie.