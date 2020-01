Sondaż: Większość Amerykanów chce, by Senat usunął Trumpa z urzędu

Izba Reprezentantów w czwartek przekazała do Senatu artykuły impeachmentu, które zostały ceremonialnie przeczytane przez Johna Robertsa, przewodniczącego Sądu Najwyższego. We wtorek rozpoczyna się rozprawa. Senatorowie będą rozważać, czy usunąć Donalda Trumpa z urzędu za to, że nadużył swojej pozycji, by wymusić przysługę polityczną od władz Ukrainy, oraz czy utrudniał pracę Kongresu.

Sondaż w tej sprawie przeprowadziła stacja CNN. 51 proc. uważa, że Senat powinien odwołać prezydenta. 45 proc. odpowiedziało, że senatorowie powinni zagłosować przeciwko skazaniu Trumpa.