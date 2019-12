Biden pokłócił się z wyborcą. "Za stary by na mnie głosować" AFP

Podczas wizyty w New Hampton Joe Biden, ubiegający się o nominację Partii Demokratycznej w prawyborach prezydenckich, wdał się w sprzeczkę z wyborcą, który zarzucił mu m.in. że jest on za stary, by ubiegać się o urząd prezydenta. Były wiceprezydent ma 77 lat.