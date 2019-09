Cztery stany chcą odwołać prawybory. Rywale Trumpa protestują

Zdaniem przedstawicieli Partii Republikańskiej w Karolinie Południowej, Arizonie, Newadzie i Kansas organizowanie kosztownych prawyborów w takiej sytuacji mija się z celem.

Przeciwko takiej decyzji na łamach "Washington Post" protestują jednak rywale Trumpa w prawyborach. W napisanym wspólnie artykule piszą oni, że "prezydent definiuje swoją partię, a dziś Partia Republikańska obrała złą drogę, prowadzona przez osobę regularnie promującą samą siebie i odchodzącą od fundamentalnych zasad Partii Republikańskiej". "Nie dziwi więc, że (...) Drużyna Trumpa chce wyeliminować wszelkie zagrożenia dla politycznej siły prezydenta w 2020 roku... Co mówi to o Partii Republikańskiej? Jeśli partii nie chodzi o nic innego, niż reelekcję, to znaczy, że nie chodzi jej o nic" - podkreślają.

Republikański Komitet Krajowy (NRC) podkreśla, że nie odgrywa żadnej roli w podejmowaniu przez lokalne władze Partii Republikańskiej decyzji o odwołaniu prawyborów. Przedstawiciele administracji Trumpa w rozmowie z "Politico" stwierdzają z kolei, że choć wspierają decyzję o odwołaniu prawyborów, to jednak nie mają z nią nic wspólnego.

W poniedziałek Joe Walsh na antenie CNN stwierdził, że prezydent "każdego dnia atakuje (amerykańską) demokrację". - I muszę codziennie szczypać się i powtarzać sobie, że to nie jest Rosja. Nie żyję w Rosji. Odmawiam życia w Rosji. Nie możemy odwoływać wyborów w naszym kraju - podkreślił. - To właśnie robi Donald Trump. Dosłownie odwołuje wybory - dodał.

Walsh stwierdził, że Trump "chciałby, aby tu (w USA - red.) była Rosja".

Amerykański "Newsweek" przypomina, że odwoływanie prawyborów stanowych przez partię, która stara się o reelekcję swojego prezydenta, zdarzało się już w przeszłości. W 2012 roku Partia Demokratyczna nie przeprowadziła prawyborów w Arizonie (wówczas o reelekcję starał się prezydent Barack Obama). W Arizonie nie odbyły się prawybory organizowane przez Demokratów również w 1996 roku (o reelekcję walczył wówczas Bill Clinton). Z kolei Republikanie w Karolinie Południowej nie zorganizowali prawyborów w 1984 roku (o reelekcję walczył Ronald Reagan) i w 2004 roku (o reelekcję walczył George W. Bush).