Wpisy o kongresmenkach nie zaszkodziły Trumpowi

Poparcie dla Donalda Trumpa wśród Republikanów wzrosło po serii wpisów prezydenta USA dotyczących kongresmenek z Partii Demokratycznej - wynika z sondażu Reuters/Ipsos.

"To interesujące zobaczyć 'postępowe' kongresmenki z Partii Demokratycznej, które przybyły z krajów, których rządy są kompletną i całkowitą katastrofą, są najgorsze, najbardziej skorumpowane i nieudolne ze wszystkich rządów świata... jak głośno i zjadliwie mówią mieszkańcom USA, najwspanialszego i najpotężniejszego narodu na Ziemi, jak powinien działać jego rząd" - napisał Trump na Twitterze. Pytał, dlaczego kongresmenki nie wrócą i nie pomogą naprawiać "zepsutych i nękanych przestępczością miejsc, z których przyszły", by potem przyjechać ponownie do USA i "pokazać, jak to się robi". W dalszych wpisach na Twitterze Trump zarzucił kongresmenkom z Partii Demokratycznej używanie języka pełnego przemocy i najbardziej ohydne wypowiedzi w historii Kongresu. Poniżej dalsza część artykułu

Izba Reprezentantów potępia Trump nie wymienił nikogo z nazwiska. Według amerykańskich mediów, odnosił się do Alexandrii Ocasio-Cortez z Nowego Jorku, Ilhan Omar z Minnesoty, Ayanny Pressley z Massachusetts oraz Rashidy Talib z Michigan. Wszystkie one są obywatelkami USA. Ilhan Omar przyszła na świat poza Stanami Zjednoczonymi (w Somalii). Izba Reprezentantów zagłosowała za rezolucją potępiającą Donalda Trumpa za jego "rasistowskie komentarze" pod adresem kongresmenek. Za rezolucją zagłosowało 240 kongresmenów - w tym czterech Republikanów. Przeciw było 187. Demokraci od stycznia 2019 roku dysponują większością w Kongresie.

"Nienawidzą naszego kraju" Donald Trump napisał na Twitterze, że jego wcześniejsze wpisy nie były rasistowskie, a on nie jest ani trochę rasistą. Głosowanie nad rezolucją nazwał "oszustwem Demokratów", przestrzegł Republikanów przed okazywaniem słabości. "To powinno być głosowanie nad okropnym językiem i kłamstwami kongresmenek z Partii Demokratycznej, które - szczerze w to wierzę, na podstawie ich czynów - nienawidzą naszego kraju" - dodał. Wymienił nazwiska Ilhan Omar i Alexandrii Ocasio-Cortez.

Poparcie ogółem - bez zmian Sondaż Reuters/Ipsos pokazuje, że ostatnia wymiana ciosów z Partią Demokratyczną nie zaszkodziła Trumpowi. W porównaniu z badaniem sprzed tygodnia, poparcie dla Trumpa wśród Republikanów wzrosło o 5 pkt. proc. do 72 proc. Wśród wyborców niezależnych poparcie dla Trumpa spadło o ok. 10 pkt. do 30 proc. U zwolenników Demokratów prezydent stracił 2 pkt. proc. Według sondażu, poparcie dla Donalda Trumpa wśród wszystkich wyborców nie zmieniło się w porównaniu z poprzednim tygodniem. To, jak prezydent sprawuje swój urząd aprobuje 41 proc. ankietowanych, 55 proc. jest przeciwnego zdania.